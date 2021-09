Um Nebenwerte ranken sich zahlreiche Mythen. Für US-Titel zählt die Bank of America in einer Studie gleich zehn davon auf. Diese entlarvt das US-Institut allesamt als falsch, ebenso die für das heutige Umfeld interessante These, wonach Inflation für Small Caps schlecht sei - denn vielmehr schnitten sie etwa in der Hochinflationsphase der 1970er-Jahre besser ab als Standardwerte. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...