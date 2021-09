Es ist Herbst, der Sommer und die großen Ferien somit vorbei. Nicht jeder war in diesem Jahr im Urlaub, schon gar nicht im Ausland. Und wer doch, hat nicht selten auf Auto, Bus oder Bahn zurückgegriffen. Zum Flughafen sind nur wenige.Sehr zur Ernüchterung der großen und kleinen Airlines. Mittendrin die Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125), die sich eigentlich auf eine Entspannung der Lage eingestellt hatte. Daraus wurde nicht wirklich was. Stattdessen fielen die Passagierzahlen mau aus. Vom Vorkrisenniveu war man weit entfernt.Nun also sieht man den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...