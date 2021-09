Die US-Notenbank hat alles im Griff und wird zum richtigen Zeitpunkt den Geldhahn langsam wieder zudrehen - das ist die Erkenntnis aus dem gestrigen Meeting. Sie sendet damit auch ein Signal der Stärke aus, dass sich die Wirtschaft weiter erholt und auf das Vor-Pandemie-Niveau zusteuert. Wäre die Fed stattdessen gestern Abend vor möglichen Abwärtsrisiken weiter in Deckung gegangen, hätte sich diese Angst wohl auch auf die Börse übertragen.Denn am Markt hat in den vergangenen Monaten ein Perspektivwechsel ...

