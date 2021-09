Das Universum der Kryptowährungen steckt voller kurioser Coins. Die Spaßwährung Dogecoin ist so ein Beispiel. Mit Unterstützung von KISS-Gründer Gene Simmons und Tesla-Chef Elon Musk erreichte der Kurs ungeahnte Höhen. Diesen Monat hat Musk den nächsten Hype ausgelöst - Kursanstieg am heutigen Tag: zeitweise mehr als 20 Prozent!Es begann am 13. September. "Floki has arrived" ("Floki ist angekommen"), schrieb Elon Musk auf Twitter. Dazu postete er ein Foto seines Hundes.Daraufhin kauften Kryptospaßvögel ...

