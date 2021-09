Der schwer angeschlagene chinesische Immobilienkonzern Evergrande kommt nicht zur Ruhe: Am Donnerstag reagierten Anleger weiter Sensibel auf schlechte Nachrichten. Laut einem Medienbericht laufen in China die Vorbereitungen auf einen Kollaps des Unternehmens bereits auf Hochtouren. Der Kursverlauf der Evergrande-Aktie bleibt derweil weiter volatil. In einem Medienbericht hieß es nun mit Verweis auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...