Der US-Onlinebezahldienst Paypal hat seine App grundlegend überarbeitet und dabei neue Funktionen integriert. Mit dieser "Super-App" will der US-Konzern seinen Nutzern das Leben erleichtern und alle alltäglichen Finanzanwendungen an einem Ort bündeln. Auch für die langfristige Unternehmensstrategie spielt die App eine wichtige Rolle.Rechnungen bezahlen, Geld senden, Kryptowährungen handeln oder Überweisungen empfangen können Paypal-Nutzer in den USA schon länger bequem per Smartphone. In der grundlegend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...