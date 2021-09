Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG



Unternehmen: FORTEC Elektronik AG

ISIN: DE0005774103



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.09.2021

Kursziel: 25,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Guidance für GJ 2021/2022 mit Licht und Schatten



FORTEC Elektronik hat heute bereits per Ad-hoc die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 vorgelegt. Diese zeigt zum wiederholten Male, dass sich das Unternehmen zwar einer starken Nachfrage gegenübersieht, gleichzeitig aufgrund angespannter Lieferketten aber auch einen hohen Kostendruck spürt.



Auftragsbestand nochmals angestiegen: Wir hatten Ende August im Rahmen unserer Kommentierung der vorläufigen Geschäftszahlen für 2020/2021 (Umsatz 77,4 Mio. Euro; EBIT 5,3 Mio. Euro) vermutet, dass das hohe Niveau im Auftragsbestand von zuletzt 55,0 Mio. Euro per 31.03. nach wie vor Bestand haben dürfte, da aufgrund von Beschaffungsproblemen eine Abarbeitung nicht im gewünschten Tempo erfolgen kann. Mit der heutigen Meldung offenbart FORTEC nun sogar einen aktuellen Auftragsbestand von rund 68 Mio. Euro. Darin zeigt sich sowohl das weiterhin hohe Kundeninteresse an den Lösungen von FORTEC als auch die unverändert vorherrschende Lieferproblematik, die weite Teile der

deutschen Wirtschaft betrifft. Nach Angaben des ifo-Instituts zählen Lieferengpässe bei Vorprodukten in der Industrie derzeit zu den Hauptbelastungsfaktoren für die Konjunktur.



Zweistelliges Wachstum angestrebt: Auf dieser Grundlage erwartet der Vorstand im GJ 2021/2022 ein Umsatzwachstum von bis zu 12%, was unsere Prognose von +11,4% yoy untermauert. Der Ausblick gilt nach Angaben FORTECs gleichermaßen für die Segmente Datenvisualisierung und Stromversorgungen. Das robuste Wachstum dürfte gemäß der neuen Guidance allerdings nur unterproportional im Ergebnis ankommen. So wird für das Konzern-EBIT nun ein Wachstum von bis zu 10% avisiert, was auf Basis des oberen Endes des Wachstumsziels eine Marge von rund 6,7% impliziert (MONe alt: 7,6%). Als Hauptkostentreiber erachten wir nach wie vor höhere Material- und Frachtkosten, die durch lange

Lieferketten infolge der Positionierung als Bindeglied zwischen Elektronikproduzenten in Fernost und den hauptsächlich europäischen und amerikanischen Kunden bedingt sind.



Ergebnisprognosen reduziert, aber Margenpotenzial weiter vorhanden: Da die ungünstigen Rahmenbedingungen u.E. noch bis weit ins Jahr 2022 Bestand haben könnten, erscheint uns auch die mittelfristige Zielsetzung einer EBIT-Marge von rund 9% auf absehbare Zeit zu ambitioniert. Wir haben deshalb unsere Prognosen ergebnisseitig über das laufende Jahr hinaus angepasst. Unsere durchschnittliche Margenerwartung für 2021-2024 beläuft sich nun auf 7,2% (zuvor: 8,1%). Allerdings bleibt hervorzuheben, dass die Profitabilität FORTECs zuletzt deutlich über jener von Peers wie KATEK (EBIT-Magre H1/21:

3,0%) oder DATA MODUL (H1: 5,3%) lag und der Konsens hier für 2022 eine Steigerung auf 4,5% bzw. 8,1% erwartet. Im Falle einer Entspannung der exogenen Lieferengpässe erscheint uns also bei FORTEC langfristig ein Margenpotenzial im oberen einstelligen Prozentbereich unverändert realistisch, zumal das Unternehmen - wie mit der jüngsten Software-Initiative

(vgl. Comment vom 15.09.) - strategisch auf eine höhere eigene Wertschöpfung hinarbeitet.



Fazit: FORTEC legt vorzeitig einen durchwachsenen Ausblick für das neue Geschäftsjahr vor, der die Attraktivität des Investment Cases in Anbetracht der nach wie vor moderaten Bewertung der Aktie u.E. aber nur geringfügig schmälert. Wir bestätigen das Rating 'Kaufen' mit einem leicht reduzierten Kursziel von 25,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro).







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22929.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°