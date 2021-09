In der letzten Woche schwächte sich das Strategiedepot VERMÖGENSSTREUNG um - 0,5 % ab und blieb damit hinter dem gänzlich unverändert tendierenden MSCI WORLD (Euro)-Index zurück. Seit Auflage am 30.04.2019 verzeichnete das Depot per 19.09. auf Währungsbasis Euro damit eine Nettoperformance (vor Dividendenzahlungen) von + 43,4 %. Diese stellt eine bisherige Outperformance gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index um + 7,7 % dar.Angeführt wurde die Entwicklung des Strategiedepots VERMÖGENSSTREUUNG in der letzten Woche einmal mehr von der um + ...

Den vollständigen Artikel lesen ...