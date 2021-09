In Folge 6 von Boom und Bust diskutieren wir mit Stefan Riße, dem bekannten Börsenjournalisten und Kapitalmarktexperten über mögliche Szenarien an den Weltfinanzmärkten im letzten Quartal dieses Jahres (heute, 18.30Uhr) Fragestellungen der Sendung sind: - Kann die Evergrande-Krise eine Kettenreaktion in China und der Welt auslösen? - Kommt nach der Energiewende die große Energiekrise mit ...

