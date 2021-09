In der letzten Woche büßte das Strategiedepot VERMÖGENSSTREUNG - 0,5 % ein, während der MSCI WORLD (Euro)-Index gänzlich unverändert tendierte. Die Nettoperformance des Depots (vor Dividendenzahlungen) betrug seit seiner Auflage am 30.04.2019 auf Währungsbasis Euro damit + 43,4 %. Hiermit konnte die Entwicklung des MSCI World (Euro)-Indexes seither um + 7,7 % geschlagen werden.Die stärkste Performancebelastung auf das Strategiedepot VERMÖGENSSTREUUNG ging in der letzten Woche von der Aktie der US-amerikanischen POOL CORP. (US73278L1052) ...

