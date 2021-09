Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 23. September wurde das jährliche Pensionistentreffen der Landesverwaltung in neuem Rahmen durchgeführt. Aus dem traditionellen Ausflug wurde für dieses Jahr ein Zvieri im Bangshof in Ruggell.Regierungschef Daniel Risch und Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni waren dabei, als nach einem Jahr pandemiebedingter Pause sich die Pensionistinnen und Pensionisten endlich wieder in geselligem Rahmen treffen konnten. Zum Schutze aller wurde der Zvieri im Bangshof unter 3G-Bedingungen durchgeführt, was von den Anwesenden als ebenso beruhigend, wie praktikabel empfunden wurde und somit der guten Stimmung keinen Abbruch tat."Die Identifikation der Mitarbeitenden der Landesverwaltung mit uns als Arbeitgeber reicht weit über das Datum ihrer Pensionierung hinaus und so auch unsere zu ihnen. Daher ist es mir, gerade in Zeiten wie diesen, wichtig, dieser Verbundenheit auch in Form des Pensionistentreffens Ausdruck zu verleihen." hielt Regierungschef Risch am Ende des von regem Austausch geprägten Nachmittages fest.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenInge Ospelt, Amt für Personal und OrganisationT +423 236 66 46Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100878186