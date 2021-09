Berlin / Münster (ots) -Das junge Konstanzer Unternehmen Organifarms (https://www.organifarms.de/) wurde heute im Rahmen eines Scheunengespräches von f3 mit dem Innovationspreis Moderne Landwirtschaft in der Kategorie "Startups" ausgezeichnet. Der Innovationspreis vom f3-Netzwerk (http://www.f3.de) und dem Forum Moderne Landwirtschaft (https://www.moderne-landwirtschaft.de), dieses Jahr ins Leben gerufen, wurde somit zum ersten Mal verliehen.Der Innovationspreis Moderne Landwirtschaft (IML) (http://www.innovationspreis-landwirtschaft.de) ist ein Preis aus der Branche für die Branche. Es werden zukunftsfähige Lösungen für bestehende Herausforderungen gesucht - in den Kategorien Startups, Forschung und Kooperation. Neben der Verleihung in der Kategorie Startup endete die Bewerbungsphase für Forschung am 20. September, für die Kategorie Kooperation können noch bis November Bewerbungen eingereicht werden.Der Gewinner in der Kategorie Startups, Organifarms (http://www.organifarms.de), entwickelt Farmstationen, um komplexe Prozesse, wie die Ernte, Bestäubung und Pflanzenpflege, in Indoor Farming Umgebungen zu automatisieren. So können Personalkosten reduziert und die Qualität und Haltbarkeit der Früchte erhöht werden. Organifarms möchte Indoor-Farming als nachhaltige und ressourcenschonende Anbaumethode voranbringen, die laut dem Unternehmen im Kontext des Klimawandels und der wachsenden Weltbevölkerung ein wichtiges Element einer modernen Landwirtschaft ist.Die Jury begründete ihre Entscheidung unter anderem wie folgt:- "...ein riesiges Marktpotential, für verschiedenste Pflanzensorten. Kosten werden reduziert, die Qualität gesteigert - und das bekannte Thema 'Personalmangel' auch noch gelöst";- "...auf sehr innovative Weise bringt Organifarms, mit einer hoch skalierbaren Lösung im Indoor-Farming, Digitalisierung und Automatisierung zusammen".Drei Finalisten hatten sich bis zuletzt ein enges Rennen geliefert. Neben Organifarms waren zwei weitere Unternehmen in der Endrunde:- Klim (http://www.klim.eco) hat es sich zum Ziel gesetzt, die regenerative Landwirtschaft so schnell wie möglich zu treiben, um unter anderem den Beitrag der Landwirtschaft zum Erreichen der Klimaziele zu maximieren. Zentraler Bestandteil des Lösungsmodells ist die Klim-App, der weltweit erste, speziell für die regenerative Landwirtschaft entwickelte digitale Begleiter.- Paltech Robotics (https://paltech-robotics.eu) entwickelt die erste automatisierte Alternative zur händischen Unkrautbekämpfung im Grünland. Der rein mechanische Bekämpfungsmechanismus zeigt niedrigere Wiederaustriebsraten als alle anderen bekannten Methoden und ist auch gegen Pfahlwurzler wie Ampfer einsetzbar."Dass Innovation in der deutschen Landwirtschaft kein Fremdwort ist, wussten wir. Trotzdem waren wir von der Anzahl und Qualität der Einreichungen mehr als überrascht", so Matthias Schulze Steinmann, Chefredakteur von f3 und Top Agrar. "Ich freue mich, dass der Innovationspreis Moderne Landwirtschaft gleich im ersten Jahr so hohen Anklang findet". Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forums Moderne Landwirtschaft, ergänzt: "Das Maß an innovativen Ideen ist überwältigend. Gleichzeitig muss Innovation auch gefördert werden - das tun wir mit diesem Preis zumindest ansatzweise."Nicht zuletzt dankten die Initiatoren der Jury des IML 2021, neben Fließ und Schulze Steinmann bestehend aus:- Hendrik Haase, Publizist, Netzwerker & Moderator- Eva Ogriseg, CEO tba network- Arndt Schwaiger, Geschäftsführer & Mitgründer hellmetrics GmbH- Nikola Steinbock, Bereichsvorständin Landwirtschaftliche Rentenbank- Anna Voges, Geschäftsführerin Saat-Gut Plaußig Voges KGDie Juryphase für die Kategorie Forschung hat bereits begonnen, hier werden die Gewinner Ende Oktober auf dem Berliner Abend des FML bekannt gegeben. Bewerbungen für verbleibende Kategorie können hier eingereicht werden: innovationspreis-landwirtschaft.de/bewerben/Über das Forum Moderne Landwirtschaft e.V.:Im Forum Moderne Landwirtschaft (http://www.moderne-landwirtschaft.de/) haben sich Verbände, Organisationen und Unternehmen der Agrarbranche zusammengeschlossen. Ihr gemeinsames Anliegen ist es, über die moderne Landwirtschaft zu informieren und den Dialog zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft zu stärken. Der Verein zählt 60 Mitglieder und wird von rund 160 landwirtschaftlichen Betrieben unterstützt. Darüber hinaus umfasst das AgrarScout-Netzwerk rund 650 Landwirtinnen und Landwirte, die Öffentlichkeitsarbeit für die moderne Landwirtschaft machen. Weitere Informationen finden Sie hier: moderne-landwirtschaft.deÜber f3 - farm. food. future:f3 - farm. food. future (https://f3.de/) ist die interaktive Plattform für innovative Ideen und Trends entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette.f3 bringt innovative Landwirtinnen und Landwirte, Unternehmen und Start-ups zusammen, fungiert als Katalysator und baut ein starkes Netzwerk auf - die f3 Community.Das gemeinsame Ziel: Grüne Innovationen wachsen lassen, um somit Landwirtschaft und Ernährung nachhaltig zu verändern.