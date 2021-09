Produktionsausfälle und sinkende Gewinne - der anhaltende Chipmangel setzt der globalen Autoindustrie unverändert zu und dürfte alleine dieses Jahr Einnahmen in Höhe von 210 Milliarden Dollar kosten. Ein Ende der Knappheit ist zudem noch lange nicht in Sicht. Die Chipflaute belastet die Autobranche schon seit Monaten. Zunächst hatten sich die großen Chip-Auftragsfertiger in der Corona-Krise auf Halbleiter für Verbraucherelektronik verlegt, um die hohe Nachfrage zu decken. Hinzu kamen Produktionsausfälle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...