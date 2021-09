Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX bleibt auf seinem Kurs in Richtung der Marke 16173. Die Party dürfte danach noch einmal einen Dämpfer bekommen. Wegen des ausstehenden Rücklaufs im DJI scheint der aktuelle Anstieg noch nicht der Startschuss zur Jahresendrallye zu sein. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila ...

