Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.09.2021 / 20:31

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Carsten Nachname(n): Spohr

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Deutsche Lufthansa AG

b) LEI

529900PH63HYJ86ASW55

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: DE000A3E5B58

b) Art des Geschäfts

Kauf von 50.000 Bezugsrechten.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,5555 EUR 1597,1875 EUR 2,55 EUR 5505,45 EUR 2,556 EUR 3752,208 EUR 2,559 EUR 5330,397 EUR 2,5575 EUR 5700,6675 EUR 2,557 EUR 738,973 EUR 2,558 EUR 6057,344 EUR 2,555 EUR 2399,145 EUR 2,555 EUR 2731,295 EUR 2,555 EUR 539,105 EUR 2,55 EUR 5870,10 EUR 2,55 EUR 1073,55 EUR 2,55 EUR 4074,90 EUR 2,55 EUR 328,95 EUR 2,549 EUR 1656,85 EUR 2,549 EUR 3303,504 EUR 2,549 EUR 874,307 EUR 2,5475 EUR 3074,8325 EUR 2,553 EUR 5642,13 EUR 2,5495 EUR 6225,879 EUR 2,548 EUR 300,664 EUR 2,548 EUR 3819,452 EUR 2,548 EUR 1424,332 EUR 2,544 EUR 1272,00 EUR 2,544 EUR 956,544 EUR 2,544 EUR 3485,28 EUR 2,546 EUR 8765,878 EUR 2,542 EUR 882,074 EUR 2,542 EUR 223,696 EUR 2,542 EUR 4433,248 EUR 2,545 EUR 5102,725 EUR 2,545 EUR 5606,635 EUR 2,5475 EUR 924,7425 EUR 2,546 EUR 4264,55 EUR 2,546 EUR 5394,974 EUR 2,547 EUR 1107,945 EUR 2,547 EUR 6008,373 EUR 2,546 EUR 3839,368 EUR 2,546 EUR 3185,046 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,5495 EUR 127474,3010 EUR

e) Datum des Geschäfts

2021-09-23; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

