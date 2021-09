Wer Autos liebt, hat es zurzeit nicht leicht. Nicht nur politisch wird Front gegen die Verbrenner gemacht, man wartet aktuell gerne auch mal länger auf seinen Neuwagen. Die komplette Branche leidet unter einer Materialknappheit - und jetzt wird auch noch das Benzin an den Tankstellen knapp.Nicht nur die Autobranche treffen die weltweiten Lieferengpässe, sondern auch die Tankstellen. So hat der Ölkonzern BP am Donnerstag angekündigt, dass einige seiner Tankstellen in Großbritannien vorübergehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...