Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 23 septembre/September 2021) The common shares of Telescope Innovations Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Telescope is a chemical technology company developing scalable, widely deployable synthetic processes to access pharmaceuticals for the treatment of mental health. Research and development efforts are focused on medicines from the under-utilized tryptamine class of compounds, leveraging innovative process chemistry to access novel molecules. Our aim is to bring modern chemical solutions to meet the most serious challenges in human health. In pursuit of this goal, we also develop tools to advance the global chemical manufacturing sector.

Les actions ordinaires de Telescope Innovations Corp. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Telescope est une société de technologie chimique qui développe des procédés synthétiques évolutifs et largement déployables pour accéder aux produits pharmaceutiques pour le traitement de la santé mentale. Les efforts de recherche et développement se concentrent sur les médicaments de la classe de composés tryptamine sous-utilisée, tirant parti d'une chimie de procédé innovante pour accéder à de nouvelles molécules. Notre objectif est d'apporter des solutions chimiques modernes pour relever les défis les plus sérieux en matière de santé humaine. Dans la poursuite de cet objectif, nous développons également des outils pour faire progresser le secteur mondial de la fabrication de produits chimiques.

Issuer/Émetteur: Telescope Innovations Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): TELI Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 47 786 070 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 0 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 87953P 10 8 ISIN: CA 87953P 10 8 0 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 27 septembre/September 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 août/August Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for TELI. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com