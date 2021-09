Freiburg (ots) -



(...) Neu ist, dass jetzt überraschend auch Norbert Walter-Borjans laut über Chancen aus der zweiten Reihe nachdenkt. Mag sein, dass der SPD-Vorsitzende lediglich auf eine demokratische Normalität im Nach-Wahl-Prozess verweisen wollte. Aber womöglich hat Walter-Borjans auch ohne Not preisgegeben, dass die Genossen insgeheim mit einem schwächeren Ergebnis rechnen als prophezeit. So oder so steht die Aussage in merkwürdigem Kontrast zur demonstrativen Zuversicht des Olaf Scholz. Merke: Noch ist nicht gewählt. http://mehr.bz/mptnh (BZ-Plus)



