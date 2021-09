Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 23 septembre/September 2021) Further to announcements by Ayr Wellness Inc. (the Issuer) and CSE Bulletin 2021-0903 - Acceleration of Expiry Date - Ayr Wellness Inc. - Warrants - (AYR.WT) confirming the accelerated Expiry Date for Ayr Wellness Inc. purchase warrants ("Warrants") , the Warrants are scheduled to expire on September 30, 2021. The Issuer has confirmed that the accelerated Expiry Date will not fall on a Business Day, as defined in the Warrant Agency Agreement. The Warrants will expire on September 30th.

In addition to the standard exercise terms of the Warrants, holders may be entitled to cashless or cash incentive exercise terms which would require delivery procedures outside of CDS procedures. To provide time for the withdrawal from CDS to facilitate cashless or cash incentive exercises, and to ensure holders are able to submit payment through CDS for regular exercise, the settlement terms below will apply to all trades in the Warrants.

Settlement Terms: All trades September 24, 2021 through September 29, 2021 will be for same day cash settlement.

NOTE: There may not be sufficient time to allow for Warrants to be removed from CDS to permit cashless or cash incentive exercises by the expiry date.

Warrants will remain eligible for regular exercise at the C$11.50 exercise price, however exercise instructions and payment must be submitted no later than September 29th, 2021.

Trading will be halted at noon on September 29th and remain halted until delisting at market close on September 30, 2021.

Suite aux annonces d'Ayr Wellness Inc. (l'Émetteur) et du Bulletin CSE 2021-0903 - Accélération de la date d'expiration - Ayr Wellness Inc. - Warrants - (AYR.WT) confirmant la date d'expiration accélérée des bons de souscription d'Ayr Wellness Inc. (« Warrants »), les Warrants expireront le 30 septembre 2021. L'Émetteur a confirmé que la Date d'expiration accélérée ne tombera pas un Jour ouvrable, tel que défini dans le Warrant Agency Agreement. Les bons de souscription expireront le 30 septembre.

En plus des conditions d'exercice standard des bons de souscription, les porteurs peuvent avoir droit à des conditions d'exercice sans numéraire ou incitatives en espèces qui nécessiteraient des procédures de livraison en dehors des procédures de CDS. Afin de permettre le retrait de la CDS afin de faciliter les exercices sans numéraire ou incitatifs en espèces, et pour s'assurer que les porteurs sont en mesure de soumettre le paiement par l'intermédiaire de la CDS pour un exercice régulier, les modalités de règlement ci-dessous s'appliqueront à toutes les opérations sur les bons de souscription.

Conditions de règlement : Toutes les transactions du 24 septembre 2021 au 29 septembre 2021 seront pour un règlement en espèces le jour même.

REMARQUE: Il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment de temps pour permettre aux bons de souscription d'être retirés de la CDS pour permettre les exercices sans numéraire ou incitatifs en espèces d'ici la date d'expiration.

Les bons de souscription resteront admissibles à l'exercice régulier au prix d'exercice de 11,50 $ CA, mais les instructions d'exercice et le paiement doivent être soumis au plus tard le 29 septembre 2021.

La négociation sera interrompue à midi le 29 septembre et le restera jusqu'à la radiation à la clôture du marché le 30 septembre 2021.

Delist Date/Date de Retrait: le 30 septembre/September 2021 Symbol/Symbole: AYR.WT

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter

le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com