Kurspotenzial von mindestens 150% sehen wir bei Griffin Mining auf Sicht der nächsten 18 Monate.

Griffin Mining zählt zu unseren Geheimfavoriten. Das Video ist extra auf Deutsch um Ihnen das Unternehmen näher zu bringen.

Griffin verdient prächtig und baut seine Produktion weiter aus. Auch die Gewinne sprudeln munter und wir sehen ab 2023 spätestens eine startende Dividendenzahlung. Das Unternehmen ist in London hauptnotiert, kann aber auch an Deutschen Börsen in Stuttgart und Frankfurt gekauft werden.

Produziert wird hautpsächlich Zink sowie Blei, Silber und Gold. Gerade die ersten drei Metalle sind für den Emissionsarmen Umbau unserer Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar.

Die Aktie ist günstig und wir sehen massives Aufwärtspotenzial auf 2,50-3 GBP.

Durch den Abverkauf am Chinesischen Aktienmarkt allgemein und Evergrande im Besonderen, wurde auch Griffin Mining in Sippenhaft genommen.

Macht nicht wirklich Sinn aber manchmal übertreibt die Börse auch nach unten. Umso besser kann man nun günstig Stücke einsammeln. Ich bin Aktionär des Unternehmens.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

