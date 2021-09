von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Die jüngsten Transaktionen der Deutschen Telekom haben es in sich. Sie bringen den Konzern seinem Ziel einen guten Schritt näher, die Beteiligung am Wachstumsmotor des Konzerns, der US Mobilfunktochter, auf mehr als 50 Prozent zu erhöhen: genau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...