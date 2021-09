InvestaX (IC SG Pte Ltd) stellt seine Börse in der Sandbox der Singapurer Währungsbehörde bzw. Monetary Authority of Singapore (MAS) vor und bietet wichtige Infrastruktur für die Bereitstellung von Liquidität bei digitalen Wertpapieren.

InvestaX ist eine in Singapur beheimatete und von der MAS lizenzierte* Online-Investment- und Handelsplattform für digitale Wertpapiere bzw. Digital Securities (DSO) und Security Tokens (STO) von globalen Privatmarkttransaktionen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf interessanten wachstumsstarken Branchen wie Krypto, Gaming, Blockchain, digitale Vermögenswerte, Risikokapital, Private Equity und Immobilien.

InvestaX meldet die Aufnahme seiner Börse in die Sandbox und bietet damit nun eine Komplettlösung für Emission und Handel digitaler Wertpapiere, für Produkte und Anleger in der ganzen Welt.

InvestaX zielt auf die Tokenisierung der Privatmärkte im Wert von 8 Billionen US-Dollar ab und die Plattform wurde im Interesse von Skalierbarkeit und Interoperabilität mit einer offenen Infrastruktur gebaut. Sie ist vollumfänglich mit führenden öffentlichen Blockchain-Protokollen integriert, darunter Ethereum, Tezos, Hedera Hashgraph und Algorand. Weitere Protokollintegrationen sollen demnächst folgen.

InvestaX befürwortet die Tokenisierung aller Vermögenswerte, wodurch digitale Wertpapiere von beispielsweise Privatunternehmen oder Immobilienfonds an Wert gewinnen, da Investoren in der Lage wären, ihre digitalen Wertpapiere zu verleihen, auszuleihen, zu handeln und als Vermögenswerte und Sicherheit zu hinterlegen, ebenso wie ein dezentralisiertes Finanzwesen die Kryptowährungen nutzerfreundlicher und wertvoller für Kryptowährungen macht.

In einer Welt, in der das zentralisierte und das dezentralisierte Finanzwesen in hohem Tempo miteinander konvergieren, bietet InvestaX technische und auflagenkonforme Ein- und Ausfahrten für die Digitalisierung von Eigenkapital, Schulden oder Finanzmitteln zusammen mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot für das Lebenszyklus-Management beliebiger digitaler Wertpapiere. InvestaX arbeitet zudem auch mit DeFi-Plattformen wie IX Swap zusammen, um neue Liquiditätslösungen in den Markt der digitalen Wertpapiere zu bringen, was für die Ausweitung des Handelsvolumens in Verbindung mit dem Wachstum der Branche von wesentlicher Bedeutung ist.

"Kryptowährungen (digitale Währungen) und Sicherheitstokens (digitale Sicherheiten) gehören einfach zusammen. Beide sind native digitale Vermögenswerte, die in unveränderbaren Kassenbüchern sofort miteinander interagieren und dabei Tempo und Effizienz erzeugen. Hinzu kommen Vertrauen und Transparenz in nie gekannter Höhe bei Investitionstransaktionen. Diese Vernetzung bringt die nächste Innovationswelle und Ausweitung der Branche für digitale Vermögenswerte in Gang, die neue innovative Investitionsprodukte mit sich bringen wird, die bisher völlig unbekannt sind", so Julian Kwan, CEO von InvestaX.

InvestaX veranstaltet auch den einzigen IBF-Akkreditierungskurs auf Blockchain and Capital Markets.

