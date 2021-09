Vor gut zwei Jahren bezeichnete Investor Kevin O'Leary den Bitcoin noch als "Müll", inzwischen hat er seine Meinung jedoch geändert: O'Leary ist selbst in Kryptowährungen investiert, gab sich kürzlich in einem Interview äußerst bullish für Bitcoin und Co. und kündigte an, die Krypto-Position in seinem Portfolio noch einmal deutlich ausbauen zu wollen.? O'Leary will bis Ende 2021 Krypto-Position auf sieben Prozent ausbauen? Investitionen in Bitcoin, Ethereum und USD Coin? Regulierer könnten ...

