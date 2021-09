Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Veeva Vault CDMS verwaltet klinische Daten der Studie zum Nachweis von Infektionen in komplexen WundenVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) hat heute bekannt gegeben, dass ConvaTec, ein weltweit tätiges Medizinproduktunternehmen, das Therapien zur Behandlung chronischer Erkrankungen anbietet, Veeva Vault CDMS (https://www.veeva.com/eu/products/clinical-data-management/) dafür ausgewählt hat, die elektronische Datenerfassung (EDC (https://www.veeva.com/eu/products/vault-edc/)), Kodierung (https://www.veeva.com/eu/products/vault-coder/) und Datenbereinigung (https://www.veeva.com/eu/products/veeva-cdb/) für seine bevorstehende Studie zum Nachweis von Wundinfektionen bereitzustellen.Um eine genaue und rechtzeitige Erkennung von Wundinfektionen in der klinischen Praxis zu unterstützen, haben ConvaTec und seine Partner eine neue Technologie zum Nachweis von Infektionsbiomarkern entwickelt, die auf der kombinierten Messung der folgenden drei Biomarker basiert: Wund-pH-Wert, Aktivität der humanen neutrophilen Elastase (HNE) und Myeloperoxidase (MPO)-Wirtsenzyme. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wird die Wirksamkeit einer neuartigen Kombination von Biomarkern, pH-Wert, HNE und MPO beim Nachweis von Wundinfektionen untersucht.Sekundäres Ziel der Studie ist es, den Zusammenhang zwischen der molekularmikrobiologischen Analyse von Abstrichproben und Wundbiopsien mit den Biomarkern pH, HNE und MPO zu untersuchen.Es handelt sich um eine multizentrische, internationale, analytische Leistungsstudie, die voraussichtlich etwa 20 Wochen in Anspruch nehmen wird und zwischen 75 und 90 Probanden umfassen soll.Veeva MedTech (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/) ist stolz darauf, Unternehmen wie ConvaTec mit Vault CDMS, einer einheitlichen Datenmanagementlösung für die Erfassung, Bereinigung und Codierung klinischer Daten, zu unterstützen. Weitere Informationen zu Vault CDMS finden Sie auf veeva.com/eu/VaultCDMS (https://www.veeva.com/eu/products/clinical-data-management/).Weitere Informationen Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systemsFolgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_euInformationen zu Veeva SystemsVeeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.100 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnützige Gesellschaft setzt sich Veeva dafür ein, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.Kontakt:Deivis MercadoVeeva Kiran MayVeevaSystems925-226-8821deivis.mercado@veeva.com Systems+44-796-643-2912kiran.may@veeva.com(https://prndl2-irisxe2.prnewswire.local/ewebeditor/) (https://prndl2-irisxe2.prnewswire.local/ewebeditor/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpgOriginal-Content von: Veeva Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82659/5028584