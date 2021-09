Viele Anleger spielen derzeit mit dem Gedanken, sich an der laufenden Kapitalerhöhung der Lufthansa zu beteiligen. Einige Vorstände der Kranich-Airline haben sich bereits entschieden, ihre Bestände an Lufthansa-Anteilen zu erhöhen. So hat sich etwa der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr 50.000 Bezugsrechte zum Durchschnittskurs von 2,55 Euro für 127.474 Euro gesichert. Wird er davon dann 50.000 weitere Lufthansa-Aktien zu 3,58 Euro erwerben, würde er weitere 179.000 Euro in das von ihm geführte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...