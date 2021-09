Es ist das größte Hotelprojekt der Stadt Augsburg: Das Leonardo Augsburg, direkt an der Wertach im Stadtteil Stadtjägerviertel gelegen, wird in rund drei Wochen eröffnet. Es ist gleichzeitig das erste Haus der Leonardo Hotels Central Europe in der Fuggerstadt, das unter der Marke "Leonardo" betrieben wird. Mit dem Credo "einfach sympathisch" steht sie für Individualität, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...