Am gestrigen Donnerstag reagierten die Akteure an den Goldmärkten mit massiven Verkäufen auf die Statements bei der jüngsten Fed-Sitzung.Obwohl die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe höher als erwartet und die Markit-Einkaufsmanagerindizes schwächer als prognostiziert ausgefallen waren, gelang dem Goldpreis kein signifikanter Rebound, wodurch das dritte Wochenminus in Folge droht. Das Marktsentiment wird weiterhin durch die Statements von Fed-Chef Jerome Powell belastet, ...

