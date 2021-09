Nach dem heftigen Kursrutsch zu Wochenbeginn bis auf ein Tief bei 15.019 Punkten ist der Dax doch noch auf dem besten Weg die Handelswoche positiv abzuschließen. Auch am Donnerstag hat er seine Erholung fortgesetzt und ist dabei nur knapp an der Marke von 15.700 Punkten vorbeigeschlittert. Seit dem Montagstief konnte der Leitindex also fast 700 ...

