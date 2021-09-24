The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.09.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2021
ISIN Name
USY3R559AN21 ICBCIL FIN.CO. 16/21 REGS
FR0011108869 CREDIT AGRI. 11/21
CZ0001002851 CZECH REP. 2021 61
US71647NAF69 PETROBRAS GBL FIN. 13/23
XS1497682036 FCA BNK (IE BR.)16/21 MTN
XS0835890350 PETROBRAS GBL FIN. 12/23
US903724BL53 UKRAINE 2021
USG8200TAG51 SINOP.G.O.D.16 16/21 REGS
DE000HSH4UG9 HCOB SZ 14/21
CA780086JM76 ROYAL BK CDA 14/26 FLR
DE000HVB1ZB6 UC-HVB STUFENAN
DE000A2E4Q05 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2021
ISIN Name
USY3R559AN21 ICBCIL FIN.CO. 16/21 REGS
FR0011108869 CREDIT AGRI. 11/21
CZ0001002851 CZECH REP. 2021 61
US71647NAF69 PETROBRAS GBL FIN. 13/23
XS1497682036 FCA BNK (IE BR.)16/21 MTN
XS0835890350 PETROBRAS GBL FIN. 12/23
US903724BL53 UKRAINE 2021
USG8200TAG51 SINOP.G.O.D.16 16/21 REGS
DE000HSH4UG9 HCOB SZ 14/21
CA780086JM76 ROYAL BK CDA 14/26 FLR
DE000HVB1ZB6 UC-HVB STUFENAN
DE000A2E4Q05 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21
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