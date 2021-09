The following instruments on XETRA do have their first trading 24.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.09.2021Aktien1 GB00BNXM3P96 The Artisanal Spirits Company PLC2 CA30729F1036 Fantasy 360 Technologies Inc.3 US33749P1012 First Wave BioPharma Inc.4 SE0016803241 Sectra AB5 FR00140050Q2 Montagne et Neige Developpement S.A.6 CA28623W1077 Elevation Gold Mining Corp.Anleihen1 XS2391860843 Linde PLC2 USP29853AA99 Cometa Energia S.A. de CV3 USP31925AD54 Corp Group Banking S.A.4 XS2390510142 Goodyear Europe B.V.5 XS2333154867 Jiayuan International Group Ltd.6 XS2002235518 Kaisa Group Holdings Ltd.7 USG67106AC18 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd.8 GB00BM8Z2S21 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich9 XS2391861064 Linde PLC10 FR0014005NA6 Agence Française de Développement11 DE000A2LQPK4 Hamburg, Freie und Hansestadt12 AT0000A2T487 Kommunalkredit Austria AG13 US65562QBS30 Nordic Investment Bank14 CH1137122755 Tecan Group AG15 FR0014005MV4 Caisse Francaise de Financement Local16 US832696AU25 J.M. Smucker Co.17 FR0014005O90 La Banque Postale18 XS2391865305 Linde PLC19 XS2391832719 Nederlandse Waterschapsbank N.V.20 XS2384704800 Nigeria, Bundesrepublik21 XS2384698994 Nigeria, Bundesrepublik22 US049560AW50 Atmos Energy Corp.23 FR0014005N34 Caisse Francaise de Financement Local24 AU3CB0283182 Qantas Airways Ltd.25 XS2391406530 Deutsche Bahn Finance GmbH26 XS2390506546 ING Groep N.V.27 XS2372579016 Municipality Finance PLC28 XS2381374201 Municipality Finance PLC29 XS2384701020 Nigeria, Bundesrepublik