Die Experten für LED-Technologie und Gartenbau von Fluence werden im Herbst auf mehreren wichtigen Landwirtschafts- und Cannabis-Fachkonferenzen referieren

Fluence by OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die gewerbliche Cannabis- und Lebensmittelproduktion, hat seine Liste mit Referenten bekannt gegeben, die im Herbst virtuell und persönlich an Konferenzen der Gartenbau- und Cannabisbranche auftreten werden.

"Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Referenten mit Meinungsführern der Branche aus der ganzen Welt zusammentun, um ihr fundiertes Wissen mit Züchtern, Forschern, Partnern und anderen zu teilen", sagte David Cohen, CEO von Fluence. "Unsere Experten bei Fluence setzen auf Wissenschaft und widmen sich der Förderung der Bekanntheit und der Anwendung von LED-Beleuchtungstechnologien in der Branche, um die Wechselwirkung zwischen Licht und Leben besser verständlich zu machen. Wir freuen uns darauf, mit den Konferenzteilnehmern ins Gespräch zu kommen, wertvolle Diskussionen zu führen und Einsichten und Erkenntnisse über die Möglichkeiten der LED-Beleuchtungstechnologie zu erörtern."

Zu den Sprechern von Fluence gehören:

Midwest Cannabis Business Conference der NCIA : Corinne Wilder, Vorstand des operativen Geschäfts weltweit, spricht am 23. September um 12:00 Uhr CST mit Dario Boyce von Anderson Porter Design und Jesse Porter von Inspire Transpiration Solutions über Richtlinien und Maßnahmen zur Ressourceneffizienz, einschließlich der Bereiche HLK, Beleuchtung und Überwachungsanlagen.

: Corinne Wilder, Vorstand des operativen Geschäfts weltweit, spricht am 23. September um 12:00 Uhr CST mit Dario Boyce von Anderson Porter Design und Jesse Porter von Inspire Transpiration Solutions über Richtlinien und Maßnahmen zur Ressourceneffizienz, einschließlich der Bereiche HLK, Beleuchtung und Überwachungsanlagen. NYC AgTech Week : Steve Graves, Vorstand der Geschäftsfeldentwicklung, spricht am 24. September um 13:45 Uhr CST mit Alina Zolotareva von AeroFarms, Tisha Livingston von Infinite Acres, Dr. Mary Ellis von Earle Associates Ltd. und Penny McBride von der FarmTech Society über Trends in der globalen Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung.

: Steve Graves, Vorstand der Geschäftsfeldentwicklung, spricht am 24. September um 13:45 Uhr CST mit Alina Zolotareva von AeroFarms, Tisha Livingston von Infinite Acres, Dr. Mary Ellis von Earle Associates Ltd. und Penny McBride von der FarmTech Society über Trends in der globalen Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung. GreenTech Amsterdam : Timo Bongartz, Geschäftführer in EMEA, spricht am 29. September um 8:00 Uhr CST mit Brad Nattrass von urban-gro und Nic Easley von 3C Consulting, LLC, über Markteinblicke, Herausforderungen und Chancen für medizinisches Cannabis. Leo Lansbergen, Service-Spezialist für den Gartenbau, spricht am 28. September um 5:15 Uhr CST mit Max van den Hemel vom Delphy Improvement Centre, Marc van Oers von Van Iperen International und Eri Hayashi von der Japan Plant Factory Association über Pflanzenmanagement und Ertragsoptimierung. Theo Tekstra, technischer Direktor, spricht am 29. September um 7:00 Uhr CST mit Lisanne Meulendijks vom Delphy Improvement Centre, Andrew Jenkins von der TU Delft und Aleksander Nastov von Samsung über vertikale Landwirtschaft.

HortiCann Light Tech : Dr. Abhay Thosar, Leiter der Gartenbaudienste, spricht am 29. September um 15:00 Uhr CST mit Adam Shinners von Superior Fresh über Nachhaltigkeit und bewährte Anbaumethoden, Effizienz und optimierte Beleuchtungsstrategien in der gewerblichen Lebensmittelproduktion.

: Dr. Abhay Thosar, Leiter der Gartenbaudienste, spricht am 29. September um 15:00 Uhr CST mit Adam Shinners von Superior Fresh über Nachhaltigkeit und bewährte Anbaumethoden, Effizienz und optimierte Beleuchtungsstrategien in der gewerblichen Lebensmittelproduktion. Indoor Ag-Con : Steve Graves, Vorstand der Geschäftsfeldentwicklung, nimmt am 4. Oktober um 9:30 Uhr CST an einer Podiumsdiskussion über die nächsten technischen Maßstäbe im Bereich Beleuchtung teil.

: Steve Graves, Vorstand der Geschäftsfeldentwicklung, nimmt am 4. Oktober um 9:30 Uhr CST an einer Podiumsdiskussion über die nächsten technischen Maßstäbe im Bereich Beleuchtung teil. Benzinga Cannabis Capital Conference : David Cohen, CEO von Fluence, gibt während des Hybrid-Events von Benzinga am 15. Oktober um 12:10 Uhr CST ein exklusives Interview auf der Bühne.

: David Cohen, CEO von Fluence, gibt während des Hybrid-Events von Benzinga am 15. Oktober um 12:10 Uhr CST ein exklusives Interview auf der Bühne. MJBizCon : Corinne Wilder, Vorstand des operativen Geschäfts weltweit, spricht am 22. Oktober um 12:30 Uhr CST mit David Hess von Tress Capital und Derek Smith vom Resource Innovation Institute über Umweltschutz und Nachhaltigkeitspraktiken.

: Corinne Wilder, Vorstand des operativen Geschäfts weltweit, spricht am 22. Oktober um 12:30 Uhr CST mit David Hess von Tress Capital und Derek Smith vom Resource Innovation Institute über Umweltschutz und Nachhaltigkeitspraktiken. Schnellkurs 2021 zu Pflanzenbeleuchtung : Dr. David Hawley, wissenschaftlicher Leiter, spricht am 28. Oktober um 13:00 Uhr CST über Beleuchtung in der Indoor-Landwirtschaft.

: Dr. David Hawley, wissenschaftlicher Leiter, spricht am 28. Oktober um 13:00 Uhr CST über Beleuchtung in der Indoor-Landwirtschaft. Grow Up Conference Expo: Taylor Kirk, Service-Spezialist für den Gartenbau, spricht am 1. Dezember um 9:15 Uhr CST mit Cannabis-Experten über die Erfahrungen der Anbauer und ihre Erwartungen an die LED-Beleuchtung im Cannabisanbau.

Weitere Informationen zu den bevorstehenden Auftritten von Fluence-Mitarbeitern, einschließlich weiterer Einzelheiten zu den Präsentationen, zur Anmeldung und zur Kontaktaufnahme mit dem Fluence-Team bei den anstehenden Konferenzen, finden Sie unter www.fluence.science/events-main.

Über Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OSRAM und entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion sowie für Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in der texanischen Hauptstadt Austin, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

