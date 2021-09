Unilever: Warnsignale beim Konsumgüterkonzern. Jetzt Leerverkauf starten? >>> SHORT-SETUP mit UNA <<<

Bärenflagge, Inside Candle - geht es bei Unilever (UNA) noch weiter Richtung Süden? Details zum Short Setup im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: UNA ISIN: GB00B10RZP78

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Im Halbjahresvergleich liegt die Aktie des niederländisch-britischen Konsumgüterkonzerns mit rund 2.6 Prozent hinten. Das Chartbild weist gleich mehrere Gaps auf und sieht insgesamt angeschlagen aus. Nach der jüngsten Bärenflagge hatten wir am Donnerstag eine Inside Candle. Falls deren Tief gebrochen wird, wäre das Wertpapier auf dem Weg Richtung Pivot-Tief vom 2. September kaum noch aufzuhalten. Bei der neuer Marktschwäche ist kaum damit zu rechnen, dass Anleger auf das angeschlagene Wertpapier setzen.

Chart vom 23.09.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 46.655 EUR

Meine Meinung zu UNA:

Meinung: Die fundamentalen Kennzahlen weisen momentan nicht darauf hin, dass der Konzern in Schwierigkeiten steckt, auch die Nachrichten geben dazu nicht viel her. Die Chartformation deutet aber an, dass etwas im Busch sein könnte.

Setup:

Das Unterschreiten der Tageskerze vom Donnerstag wäre ein klares Signal für einen Leerverkauf. Den Stopp Loss könnten wir knapp über dieser Kerze und somit auch über den 20er-EMA setzen. Das Kursziel liegt beim bereits genannten Pivot-Tief. Weitere Infos zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in UNA.

Veröffentlichungsdatum: 24.09.2021

