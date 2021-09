Nach einer langen Durststrecke kann der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel wieder mit einem größeren Auftrag bei den Marktteilnehmern punkten. An das in Großbritannien beheimatete Gasversorgungsunternehmen SGN sollen die Skandinavier einen alkalischen Elektrolyseur mit einer Leistung von fünf Megawatt liefern.Der Elektrolyseur soll dem Vernehmen nach für das weltweit erste 100-prozentige Wasserstoff-Heizungsnetz an der Ostküste Schottlands zum Einsatz kommen. Der Auftrag beinhaltet auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...