Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Heute erscheint die neue Ausgabe des Anlegermagazins DER AKTIONÄR am Kiosk. Als ePaper ist sie bereits seit Mittwoch erhältlich. Andreas Deutsch stellt die spannendsten Themen aus dem Heft vor. In der Titelstory geht es diesmal um die Unternehmen, die die Welt von morgen gestalten. Erfahren Sie, in welchen Branchen die Zukunftsaktien warten. Die neue Ausgabe gibt es unter anderem hier: https://tinyurl.com/33bszwnx