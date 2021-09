Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Drei Handelstage in Folge hat der DAX jetzt deutlich zugelegt und den Schock vom Montag in den Hintergrund rücken lassen. Auch zum Wochenabschluss stehen die Chancen auf weitere Gewinne gut. Gerade aus den USA kommen starke Vorgaben. Bei den Einzelwerten geht es heute um Evergrande, Salesforce, Nike, Adidas, Puma, Progress Software, Plug Power, Entegris, Deutsche Bank, Uniper und Verbio. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.