Zürich (awp) - Nach dem Zusammenschluss von Sunrise und UPC will der vereinte Telekomkonzern künftig eine einheitliche Marke haben. "Wir werden unser Markenportfolio in Richtung einer Hauptmarke entwickeln", sagte Sunrise UPC-Chef André Krause in einem Interview mit den "CH Media"-Zeitungen vom Freitag."Aber es wird noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...