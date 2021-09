Vertex erreicht als erster Softwareanbieter für indirekte Steuern die Status "Fulfilled by Acumatica" und "Certified Application"

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Sept. 24, 2021" aufweist. Dank dieser Zertifizierung und der Integration der Vertex-Lösung in das cloudbasierte ERP-System von Acumatica können Unternehmen auf der ganzen Welt ihre Compliance-Berichterstellungsprozesse unkompliziert automatisieren und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage präziser Echtzeit-Steuerdaten treffen.



Die Zertifizierung "Fulfilled by Acumatica" belegt, dass eine Software mit der aktuellen Version des ERP-Systems kompatibel ist, und bestätigt den Kunden damit, dass die Integration reibungslos funktioniert. Unternehmen wie Vertex, die diese Zertifizierung erhalten, verfügen damit über ein Gütesiegel von Acumatica , das belegt, dass sie ihren Kunden optimale Leistungen bieten.

"Unsere Partnerschaft mit Acumatica beruht auf Vertrauen und der zuverlässigen Leistung und dem Wert unserer Lösungen innerhalb des ERP-Systems von Acumatica. So erhalten unsere gemeinsamen Kunden die Funktionen, die sie benötigen, um ihr Geschäft zu verwalten und ihre Steuer- und Finanzprozesse zu optimieren", so Bradd Wildstein, Vice President of Channel Sales bei Vertex. "Durch den Ausbau unserer Beziehung können die kompetenten Vertriebs- und Technikteams von Acumatica den Anwendern besser dabei helfen, die Vorteile unserer kombinierten Lösungen schneller voll auszuschöpfen."

Die moderne Cloud-Plattform von Acumatica bietet eine einheitliche, integrierte Lösung und einen nahtlosen Datenfluss, der strategische Geschäftseinblicke bietet und die Gesamteffizienz verbessert. Als erster Steuertechnologieanbieter, der sowohl den Status "Fulfilled by" als auch "Certified by" von Acumatica erreicht, bietet Vertex den Kunden von Acumatica eine flexible Lösung, mit der sie neue Umsatzsteueranforderungen stets erfüllen und dabei auf umfassende Steuerinhalte und eine fortschrittliche Infrastruktur zurückgreifen können.

"Die Stärkung unserer Partnerschaft mit Vertex wird Kunden helfen, durch genauere Compliance-Informationen schneller fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen", so Christian Lindberg, Vice President of Partner Solutions bei Acumatica.

Vertex Cloud Indirect Tax ist auch als Acumatica Certified Applicationals Visionär ausgezeichnet.

Erfahren Sie mehr über Vertex auf der Cloud ERP-Plattform von Acumatica.

Über Vertex

Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und zuverlässig wachsen können. Vertex bietet cloudbasierte und lokale Lösungen, die auf die indirekten Steueranforderungen der wichtigsten Geschäftsbereiche verschiedener Branchen zugeschnitten werden können, einschließlich Vertrieb und Verbrauchernutzung sowie Mehrwert und Gehaltsabrechnung. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com , oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn .

Copyright © 2021 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können sich jederzeit ändern und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Produktausrichtung und potenzielle Roadmap-Informationen stellen keine Garantie dar, dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und stellen keine Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Diese Informationen dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder Steuerentscheidungen herangezogen werden. Die Entwicklung, Markteinführung und zeitliche Planung von beschriebenen Funktionen der Produkte von Vertex liegen im alleinigen Ermessen von Vertex Inc. Jegliche Aussagen in dieser Veröffentlichung, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen beschrieben sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Vertex weist Leser darauf hin, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die Vertex nicht aktualisieren muss und die nur zum jeweiligen Zeitpunkt ihrer Äußerung Gültigkeit haben.

