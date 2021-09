Amazon startet am Freitag in Indien auf seiner Videoplattform acht globale und lokale Streaming-Dienste. Damit setzt der Konzern gleich zwei Zeichen: Zum einen macht Amazon-CEO Andy Jassy erneut klar, dass er den Kampf gegen Disney+ und Netflix nicht scheut. Zum anderen ist er scharf auf einen Top-E-Commerce-Markt."Mit dem neuen Angebot können Prime-Kunden mehrere Streaming-Dienste über eine einzige Schnittstelle nutzen", so Gaurav Gandhi, Leiter von Amazon Prime Video in Indien, zu Reuters. "So ...

