NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Reckitt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Auf einer Investorenveranstaltung habe der Konsumgüterkonzern seine Ambitionen für nachhaltiges Wachstum untermauert, schrieb Analyst John Ennis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Erkenntnisse habe es hinsichtlich der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie mit Blick auf den Online-Handel gegeben. Die mittelfristigen Ziele erschienen aber recht anspruchsvoll./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / 20:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB00B24CGK77

