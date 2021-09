DJ PTA-News: Ikonia FinTech AG: Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses per 30. Juni 2021

Düsseldorf (pta007/24.09.2021/09:00) - Ikonia FinTech AG (WKN: A3H238, ISIN: DE000A3H2382 - Börse Düsseldorf Freiverkehr): Zur Erfüllung der "Geschäftsbedingungen der BÖAG Börsen AG für den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf (§18 Folgepflichten des Emittenten)" veröffentlicht die Ikonia FinTech AG am 27. September 2021, 09:00 Uhr, ihren Halbjahresabschluss per 30.06.2021

Der Bericht wird auf der Homepage des Unternehmens ( https://ikoniafintech.com/ ) veröffentlicht.

Ikonia FinTech AG Beedstr. 54 D-40468 Düsseldorf Germany

Aussender: Ikonia FinTech AG Adresse: Beedstraße 54, 40468 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Torben Pedersen E-Mail: info@ikoniafintech.com Website: www.ikoniafintech.com

ISIN(s): DE000A3H2382 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

