Seit Monaten pendelt die RWE-Aktie in einem breiten Seitwärtstrend. Die Nerven sollten Anleger mit dem DAX-Konzern aber nicht verlieren, denn der Umbau beim Versorger läuft weiter auf Hochtouren - und das sollte sich mittelfristig auszahlen. In Großbritannien hat RWE nun den nächsten Schritt gemacht.Dort will RWE nun ein neues Servicezentrum mit einer 24-Stunden-Leitwarte bauen. Dieses soll der Überwachung und für Reparaturen von Triton Knoll und Sofia dienen, den beiden größten Offshore-Windparks ...

