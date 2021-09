Das Strafverfahren um möglicherweise überhöhte Betriebsratsgehälter bei Volkswagen könnte kommende Woche zu einem Abschluss kommen. Für Dienstag sei die Urteilsverkündung geplant, teilte das Landgericht Braunschweig am Freitag mit. Zuvor stünden am Montag die Plädoyers an. Weitere Zeugen wolle das Gericht nicht laden, hieß es.

