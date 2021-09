Düsseldorf (ots) -Zur Paris Fashion Week kehrt die weltweit führende Kosmetikmarke an einen symbolträchtigen Ort in Paris, mit einer großen Runway Show zurück, um mit dem Programm "Stand Up - gegen Belästigung in der Öffentlichkeit" ein starkes Zeichen zu setzen.Am Sonntag, 03. Oktober 2021, um 15 Uhr, wird L'Oréal Paris, offizieller Partner der Paris Fashion Week®, mit der vierten Runway-Show "Le Défilé" in Paris zurückkehren. Diese Laufstegshow unter freiem Himmel wird öffentlich zugänglich sein und in mehr als 30 Ländern weltweit über die Social-Media-Kanäle der Marke übertragen werden. In einem Jahr, in dem der ikonische Slogan der Marke "Weil wir es uns wert sind" sein 50-jähriges Jubiläum feiert, ist das Thema der Show eine Ode an Diversity und das Empowerment der Frauen für das sich L'Oréal Paris seit jeher engagiert. Dieser zentrale Wert im Herzen der Marke wird auch durch das Schulungsprogramm "Stand Up gegen Belästigung in der Öffentlichkeit" verkörpert, das dazu beitragen soll, Belästigungen auf der Straße zu bekämpfen und Frauen die Möglichkeit zu geben, sich frei und ohne Angst zu bewegen.In diesem Jahr unterscheidet sich die Show von den vergangenen Runway-Shows durch ihre gewagte kreative Ausrichtung, die die Freiheit der Bewegung, des Selbstausdrucks und der Weiblichkeit feiert.Sie findet auf dem Platz Parvis des Droits de L'Homme am symbolträchtigen Palais Chaillot im 16. Arrondissement statt, wo die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zum ersten Mal verabschiedet wurde. Damit verwandelt die Marke am 3.Oktober den historischen Ort in den Parvis des Droits de L'Homme et de la Femme. Dieser Zusatz "et de la Femme" verdeutlicht im Rahmen der Runway-Show die Botschaft von L'Oréal Paris, jede einzelne Frau (Femme) auf der ganzen Welt zu stärken.Delphine Viguier-Hovasse, Global Brand President von L'Oréal Paris, sagt: "Das diesjährige 'Le Défilé' wird eine bemerkenswerte Plattform für das Empowerment von Frauen sein, die eine starke Botschaft des Selbstwerts vermittelt und die Konventionen typischer Laufstegshows durchbricht, indem sie das Publikum einlädt, am Programm 'Stand Up - gegen Belästigung in der Öffentlichkeit' teilzunehmen. Die Show zelebriert Weiblichkeit und Feminismus und ist ein Aufruf an alle Frauen (und auch Männer), die diese Werte teilen. Ich bin stolz darauf, unsere globale Familie von inspirierenden Botschaftern zu vereinen, um diese Werte zu zelebrieren."Ein vielfältiges und umfassendes Aufgebot an internationalen Botschafter:innen der Marke, darunter Katherine Langford, Helen Mirren, Camila Cabello, Gemma Chan, Yseult, Nidhi Sunil, Aja Naomi King, Camille Razat, Jaha Dukureh, Liya Kebede, Cindy Bruna, Soo Joo Park, Luma Grothe, Nicolaj Coster Waldau und Marie Bochet, wird bei der Show laufen und damit die Tradition der Marke fortsetzen, ihre einzigartige Vision an die symbolträchtigsten Orte der Stadt zu bringen. Zum vierten Mal seit 2017 wird "Le Défilé L'Oréal Paris" die Synergie zwischen Schönheit und Mode aufgreifen und sie auf globaler Ebene teilen.Die Marke hat mit ikonischen und zielgerichteten Modehäusern wie Balmain, Elie Saab, Mugler, Issey Miyake sowie einer Auswahl an talentierten Nachwuchsdesignern wie Koché, Ester Manas und vielen anderen zusammengearbeitet.Als offizieller Beauty-Partner der Pariser Fashion Week setzt L'Oréal Paris weiterhin auf die Demokratisierung von Mode und Schönheit, indem die Marke die Exzellenz und Vielfalt der Pariser Modeszene in die ganze Welt trägt. Die ikonische Make-up Artistin Val Garland und der globale Haar-Guru Stéphane Lancien werden ebenfalls die Show bereichern, um mit ihrer kreativen Beauty-Expertise unglaubliche Looks zu kreieren, die glamourösesten Haar- und Make-up-Trends zu präsentieren und den Konsument:innen einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, um die heißesten neuen Looks der Saison zu sehen.Dieser gewagte und kreative Ansatz ist in diesem Jahr besonders relevant im Zusammenhang mit dem 50. Jahrestag des inspirierenden Slogans von L'Oréal Paris, "Weil wir es uns wert sind" - ein starkes feministisches Statement über den individuellen Wert, dass die Konsument:innen um die Marke vereint hat. Heute verfolgt L'Oréal Paris weiterhin eine universelle Berufung: dasC1 - Internal useBestreben, jeder Frau, unabhängig von ihrem Alter und ihrer Herkunft, zur Seite zu stehen und an ihren eigenen Wert zu glauben.Medienkontakt:Head of Brand CommunicationHeike Leder heike.leder@loreal.comSenior Brand Communication ManagerMeltem Soley meltem.soley@loreal.comSenior Brand & Influencer Communication ManagerDenise Garbes denise.garbes@loreal.comJunior Brand & Influencer Communication ManagerAlisa Alberternst alisa.alberternst@loreal.comCommunications Lead ÖsterreichGiannina Jung giannina.jung@loreal.comOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73372/5028710