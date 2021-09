Die FOMC-Sitzung in dieser Woche war zwar recht hawkisch, löste aber keine großen Bewegungen am Markt aus. Die Fed gab einen klaren Hinweis darauf, wann das Tapering beginnen und wann es enden könnte, aber die Aktienmärkte und US-Anleihen reagierten nicht sofort und nicht in großem Umfang. Dies änderte sich gestern, da die US-Anleihen nachgaben, was durch die zurückhaltende Haltung der Bank of England unterstützt wurde. Britische Anleihen erlebten einen Ausverkauf, und Anleihen aus Europa und den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...