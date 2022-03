Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - "Magische 2%-Marke" lautete eine der Überschriften zur 10-jährigen Rendite USA aus unserem Jahresausblick, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nachdem diese Zielmarke im Februar erreicht worden sei, habe sich das Zinsbarometer eine temporäre Verschnaufpause gegönnt. Inzwischen habe die 10-jährige Rendite dieses Schlüsselniveau sogar übersprungen. Das sei doppelt wichtig! Einerseits würden auf diesem Level die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte, eine Fibonacci-Zielmarke sowie die Kursziele zweier Kursformationen ein neuralgisches Barrierenbündel bilden. Entsprechend groß sei die Relevanz des Lüftens dieses Deckels, denn der beschriebene Befreiungsschlag gehe mit einem neuen Renditehoch (2,17%) einher. Dank des neuen Bewegungshochs werde der laufende Aufwärtsimpuls nochmals bestätigt. Das Anschlusspotenzial aus der Schiebezone der letzten Wochen lasse sich auf rund 40 Basispunkte taxieren. Der langfristige Baissetrend seit Beginn der 1980er-Jahre dürfte also perspektivisch zumindest in Schlagdistanz rücken, zumal auf Monatsbasis weiterhin eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation als Renditetreiber wirke. Auf der Unterseite sollte zukünftig die 50-Tage-Linie (akt. bei 1,85%) nicht mehr unterschritten werden. (15.03.2022/alc/a/a) ...

