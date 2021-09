Dallas (ots/PRNewswire) -STL (https://www.stl.tech/) (NSE: STLTECH), ein branchenführender Integrator digitaler Netzwerke, hat heute Accellus, sein Flaggschiff für 5G-fähige, offene und programmierbare Netzwerke, präsentiert. Diese neue Produktlinie stärkt die Position von STL als Anbieter innovativer Lösungen für Zugangsnetze und Edge-Netzwerke. In den letzten 5 Jahren hat STL in Forschung und Entwicklung investiert, um seine Fähigkeiten in konvergenten Netzen auf der Basis von Glasfaser-Breitband und Open Radio Access Network (Open RAN) zu erweitern.Da die Datennachfrage steigt und fortschrittliche Anwendungsfälle wie IoT, KI und immersive Erlebnisse immer häufiger vorkommen, müssen digitale Netzwerke eine extrem hohe Bandbreite, niedrige Latenzzeiten und Intelligenz am Netzwerkrand bieten. Open RAN ermöglicht diese massive Entwicklung auf kostengünstige Weise.Accellus von STL basiert auf dieser branchenführenden konvergenten Architektur für Glasfaser-Funkübertragung. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die weltweite Akzeptanz dieser Lösung im Jahresvergleich um 250 % beschleunigen wird, wodurch sich die Gesamtbetriebskosten für die Kunden und die Bruttomargen für die Aktionäre verbessern werden. Accellus ermöglicht den Netzbetreibern vier wesentliche Vorteile: skalierbarer und flexibler Betrieb, schnellere Markteinführung, niedrigere TCO und umweltfreundlichere Netze.Accellus wird den Übergang der Branche von eng integrierten, proprietären Produkten zu herstellerneutralen und programmierbaren konvergenten Drahtlos- und Glasfasernetzlösungen anführen. Es bietet drahtlose und glasfaserbasierte konvergente Lösungen an:1. 5G Multiband-Funkgeräte: Umfassendes Open RAN-Funkportfolio mit Single- und Multi-Band-Makro-Funkgeräten.. In Zusammenarbeit mit Facebook Connectivity entwickelt, um allgemeine Verfügbarkeit für Open RAN-basierte Funkgeräte zu schaffen2. Kleine Zellen im Innenbereich: O-RAN-konforme, äußerst energieeffiziente 5G-Small-Cell-Lösung für den Innenbereich, mit Level-1-Verarbeitung am Netzwerkrand3. Wi-Fi 6 Access-Lösungen: Wi-Fi 6-Funklösungen für den Außenbereich bieten öffentliche Konnektivität der Carrier-Klasse in verdichteten Umgebungen4. RAN Intelligent Controller (RIC): Betriebssystem für Open RAN 5G, das es dem Open RAN-Ökosystem ermöglicht, Anwendungen von Drittanbietern zur Verbesserung des Betriebs und zur Kosteneinsparung zu nutzen5. FTTx (pFTTx) programmierbar: Umfassende Lösung, die Programmierbarkeit und softwaredefinierte Netzwerke für groß angelegte FTTH-, Geschäfts- und Funkzellen-Netzwerke (FTTx) ermöglichtPhilip Laidler, Partner und Consulting Director von STL Partners, kommentierte die Vorstellung von Accellus: "Eines der Ziele der O-RAN-Allianz war es, das RAN-Ökosystem zu erweitern und Innovationen durch eine breitere Basis von Technologieunternehmen weltweit zu fördern. Die jüngste Ankündigung von STL ist der letzte Hinweis darauf, dass dieses Ziel erreicht wird."Chris Rice, CEO von Access Solutions, STL, kommentierte die Vorstellung von Accellus wie folgt: "Auf offenen Standards basierende, disaggregierte 5G- und FTTx-Netze werden immer häufiger sowohl für Greenfield- als auch Brownfield-Rollouts verwendet. Diese Netze werden eine noch nie dagewesene Skalierbarkeit und Flexibilität erfordern, die durch eine offene und programmierbare Architektur ermöglicht wird. Accellus von STL wird unseren Kunden neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen und weltweit beeindruckende digitale Erlebnisse liefern."Informationen zu STLSTL ist ein branchenführender Integrator digitaler Netze, der Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Anbietern, Bürgernetzen und Großunternehmen hilft, ihren Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten. Lesen Sie mehr (https://www.stl.tech/) - Kontaktieren Sie uns (https://www.stl.tech/press_release.html)stl.tech |Twitter (https://twitter.com/STL_tech) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sterlite-technologies-ltd-/) | YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCZFZ0whG9iCj6GErP3hrtBw)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1487636/STL_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1632208/Accellus.jpgPressekontakt:Khushboo ChawlaTelefon: +91-9711619114khushboo.chawla@stl.tech Kontakt zur Agentur: Guneet KaurTelefon: 91-8968909392Guneet.kaur@genesis-bcw.com Investorenanfragen: Pankaj DhawanTelefon: +91-8130788887pankaj.dhawan@stl.techOriginal-Content von: Sterlite Technologies Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128162/5028712