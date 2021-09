Volkswagen investiert bis 2025 mehr als 140 Millionen Euro in ein neues Werk, das bis zu 180.000 Hochvoltbatteriesysteme pro Jahr für das benachbarte E-Autowerk Volkswagen Anhui herstellen soll. Der Baubeginn eines neuen VW-Batteriewerks in Hefei, Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Anhui und Ballungszentrum mit fast acht Millionen Einwohnern, ist erfolgt. Es handelt sich nach Konzernangaben um die erste Batteriefabrik in China, die Volkswagen als Alleineigentümer betreibt. Auf einer Grundfläche von 45.000 Quadratmetern baut die neu gegründete "VW Anhui Components Company" ein Werk, ...

