Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Dynamic Absolute Return D (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) verbuchte im August einen Wertzuwachs in Höhe von 0,9%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang weise der Dachfonds eine sehr erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 9,0% auf.Im Bereich der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds habe der von David Meyer verantwortete Schroder GAIA Contour Tech Equity (ISIN LU1725200650/ WKN A2H8E6) einen Wertrückgang in Höhe von 2,3% hinzunehmen gehabt. Daneben habe der von Matthew Smith verantwortete Majedie Tortoise Fund (ISIN IE00BG49LD48/ WKN A1XFBP) eine leichte Wertminderung in Höhe von 0,2% verbucht. Den deutlichsten Wertzuwachs habe der von James Hanbury verwaltete Brook Absolute Return Fund (ISIN GB00B55NGR79/ WKN A1XFLJ) verbucht, welcher um 2,0% zugelegt habe. ...

