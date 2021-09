Inzwischen gibt es kaum noch einen Autohersteller, der die Zukunft des Pkw nicht im rein batterieelektrischen Antrieb sieht. Anja Karliaczek ist sich da aber offenbar noch nicht so sicher. Die Bundesforschungsministerin hat in Berlin den Prototypen eines umgebauten Tesla Model Y vorgestellt, der mit dem synthetischen Kraftstoff Methanol angetrieben werden. Das Projekt wird mit Millionen an Steuergeldern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...