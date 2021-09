Die Uniqa verdoppelt das Investitionsvolumen für Uniqa Ventures von 75 Mio. auf 150 Mio. Euro. CEO Andreas Brandstetter: "Wir haben uns vor fünf Jahren dazu entschieden in die Gamechanger von morgen zu investieren. Ich bin sehr stolz, dass sich der Konzern heute als einer der aktivsten Startup-Investoren des Landes - Nr. 3 in 2020 - bezeichnen kann und in den letzten fünf Jahren im Schnitt eine Rendite von über 20 Prozent pro Jahr erzielen konnte", so Uniqa CEO Andreas Brandstetter. Uniqa Ventures hat mittlerweile in mehr als 30 Investments in ganz Europa investiert, darunter ein Unicorn, 5 Exits und eine solide jährliche Rendite von mehr als 20 Prozent erreicht. Die bis dato erfolgreichsten Investments sind Twisto, Bitpanda und Wayflyer im Bereich FinTech, ...

